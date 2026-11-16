Турист может заплатить за украденный с пляжа песок 200 тысяч рублей штрафа

16 ноября 2026, 21:16

В Италии французу выписали штраф за попытку вывоза песка в багажнике

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

74-летнего гражданина Франции остановили в порту Порто-Торрес на итальянской Сардинии при попытке покинуть остров. Информацию приводит Informat.ro.