Достижения.рф

Турист может заплатить за украденный с пляжа песок 200 тысяч рублей штрафа

В Италии французу выписали штраф за попытку вывоза песка в багажнике
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

74-летнего гражданина Франции остановили в порту Порто-Торрес на итальянской Сардинии при попытке покинуть остров. Информацию приводит Informat.ro.



Мужчина направлялся на пароме в Барселону, однако перед посадкой его автомобиль досмотрели. В багажнике инспекторы обнаружили несколько емкостей с морским песком — на каждой указывалось название пляжа, откуда его взяли.

Песок изъяли и передали на хранение в таможенное управление Порто-Торреса. Туриста обвинили в нарушении регионального закона 2017 года, запрещающего сбор, хранение и продажу песка, гальки и ракушек без специального разрешения. Максимальный штраф по этой статье составляет 3000 евро (более 200 тысяч рублей).

Власти Сардинии намерены вернуть изъятый песок на пляжи для защиты прибрежных экосистем и дюн. На острове действуют строгие правила в отношении природных материалов — даже если туристы собирают их в качестве сувениров.

Никита Кротов

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