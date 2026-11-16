Турист может заплатить за украденный с пляжа песок 200 тысяч рублей штрафа
74-летнего гражданина Франции остановили в порту Порто-Торрес на итальянской Сардинии при попытке покинуть остров. Информацию приводит Informat.ro.
Мужчина направлялся на пароме в Барселону, однако перед посадкой его автомобиль досмотрели. В багажнике инспекторы обнаружили несколько емкостей с морским песком — на каждой указывалось название пляжа, откуда его взяли.
Песок изъяли и передали на хранение в таможенное управление Порто-Торреса. Туриста обвинили в нарушении регионального закона 2017 года, запрещающего сбор, хранение и продажу песка, гальки и ракушек без специального разрешения. Максимальный штраф по этой статье составляет 3000 евро (более 200 тысяч рублей).
Власти Сардинии намерены вернуть изъятый песок на пляжи для защиты прибрежных экосистем и дюн. На острове действуют строгие правила в отношении природных материалов — даже если туристы собирают их в качестве сувениров.
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