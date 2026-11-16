Туристов бросили в темноте на 36-метровой высоте

16 ноября 2026, 21:04

В Австралии туристы застряли на высоте 36 метров на колесе обозрения

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В парке Лэнгли в австралийском Перте произошёл инцидент на аттракционе SkyVista Observation Wheel: сотрудники забыли двух посетителей в кабине на высоте 36 метров. Об этом сообщает телеканал 9News.





По данным телеканала, всё случилось на выходных. Оператор покинул рабочее место, а подсветку колеса обозрения выключили — при этом до официального закрытия аттракциона оставалось ещё время. Двое пассажиров оказались в темноте на самой верхней точке колеса.





«Они оплатили поездку на аттракционе. Они видели, как оператор покинул территорию, и с тех пор остаются там», — приводит 9News запись переговоров экстренных служб.