Туристов бросили в темноте на 36-метровой высоте
В Австралии туристы застряли на высоте 36 метров на колесе обозрения
В парке Лэнгли в австралийском Перте произошёл инцидент на аттракционе SkyVista Observation Wheel: сотрудники забыли двух посетителей в кабине на высоте 36 метров. Об этом сообщает телеканал 9News.
По данным телеканала, всё случилось на выходных. Оператор покинул рабочее место, а подсветку колеса обозрения выключили — при этом до официального закрытия аттракциона оставалось ещё время. Двое пассажиров оказались в темноте на самой верхней точке колеса.
«Они оплатили поездку на аттракционе. Они видели, как оператор покинул территорию, и с тех пор остаются там», — приводит 9News запись переговоров экстренных служб.Посетители пытались привлечь внимание прохожих фонариком мобильного телефона, но, когда это не удалось, позвонили в экстренные службы. Примерно через два часа сотрудники аттракциона вернулись и спустили пассажиров на землю.
Владельцы колеса обозрения заявили СМИ, что глубоко сожалеют о случившемся. Началась внутренняя проверка для предотвращения подобных инцидентов.