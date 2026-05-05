Жительница Подмосковья изрезала собутыльника ножницами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 46-летнюю ранее судимую жительницу Воскресенска за нападение на знакомого. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в квартире на улице Мичурина.
«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина и женщина вместе выпивали и поругались. Тогда нападавшая схватила ножницы и несколько раз ударила своего 49-летнего собутыльника в грудь и шею», — говорится в сообщении.Подозреваемую задержали на месте преступления и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего с резаными ранами медики увезли в больницу.
Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском металлические качели рухнули и пробили голову шестилетнему ребенку.