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Турист пытался сделать фото у обрыва в Геленджике, сорвался с высоты и чудом выжил

В Геленджике мужчина пролетел около 10 метров, упав с обрыва, и сломал ногу
Фото: Istock / Travel Faery

Отдых в Геленджике для туриста едва не закончился трагедией. Мужчина гулял в районе дикого пляжа и решил сделать фото у обрыва, однако в какой-то момент неудачно шагнул и сорвался вниз. Об этом сообщает Mash.



Турист пролетел около десяти метров, несколько раз кувыркнулся и в итоге остановился. К счастью, после падения он остался жив, однако получил серьёзную травму ноги и самостоятельно выбраться уже не смог.

Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, помогли ему выбраться из труднодоступного места и передали медикам. Туриста госпитализировали.

Спасатели ранее уже предупреждали об опасности прогулок по скалистым участкам дикого побережья: такие места могут выглядеть безопасными, но один неосторожный шаг способен привести к падению.

Софья Метелева

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