Турист пытался сделать фото у обрыва в Геленджике, сорвался с высоты и чудом выжил
Отдых в Геленджике для туриста едва не закончился трагедией. Мужчина гулял в районе дикого пляжа и решил сделать фото у обрыва, однако в какой-то момент неудачно шагнул и сорвался вниз. Об этом сообщает Mash.
Турист пролетел около десяти метров, несколько раз кувыркнулся и в итоге остановился. К счастью, после падения он остался жив, однако получил серьёзную травму ноги и самостоятельно выбраться уже не смог.
Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, помогли ему выбраться из труднодоступного места и передали медикам. Туриста госпитализировали.
Спасатели ранее уже предупреждали об опасности прогулок по скалистым участкам дикого побережья: такие места могут выглядеть безопасными, но один неосторожный шаг способен привести к падению.
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