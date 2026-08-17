Турист пытался сделать фото у обрыва в Геленджике, сорвался с высоты и чудом выжил

17 августа 2026, 12:28

В Геленджике мужчина пролетел около 10 метров, упав с обрыва, и сломал ногу

Фото: Istock / Travel Faery

Отдых в Геленджике для туриста едва не закончился трагедией. Мужчина гулял в районе дикого пляжа и решил сделать фото у обрыва, однако в какой-то момент неудачно шагнул и сорвался вниз. Об этом сообщает Mash.