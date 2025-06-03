Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, дали пожизненный срок
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным пожизненный срок жителю подмосковного Ступино. Алексей Зарубин устроил в 2022 году взрыв газа в многоквартирном доме, в результате которого погибли шесть человек, сообщают РИА Новости.
Как установило следствие, 11 апреля 2022 года у Зарубина, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, произошла ссора с женой. Алексей решил убить супругу и детей, изобразив несчастный случай взрывом бытового газа. От ударной волны обрушился подъезд дома. Помимо его родных, погибли еще трое соседей, четверо получили серьёзные травмы. Жители квартир получили огромный материальный ущерб.
На следствии подсудимый много раз менял показания, выдвигая различные версии произошедшего, но ни одна из «историй» не подтвердилась. Получив высшую меру наказания, Зарубин подал апелляцию в ноябре 2024 года, но приговор Московского областного суда оставили без изменений.
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