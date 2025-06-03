Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, дали пожизненный срок

03 июня 2025, 19:00

Суд утвердил пожизненный срок для жителя Ступино, устроившего взрыв с 6 жертвами

Фото: Istock/VittoriaChe

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным пожизненный срок жителю подмосковного Ступино. Алексей Зарубин устроил в 2022 году взрыв газа в многоквартирном доме, в результате которого погибли шесть человек, сообщают РИА Новости.