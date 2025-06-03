В Петербурге произошел пожар, есть погибшие

03 июня 2025, 19:00

СКР открыл уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Петербурге

Фото: istockphoto/grafoto

Уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Санкт-Петербурге открыл Следственный комитет России по Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 июня.







«Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.