В Петербурге произошел пожар, есть погибшие
СКР открыл уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Петербурге
Уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в Санкт-Петербурге открыл Следственный комитет России по Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 июня.
«Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Расследование проводится по статье о причинении смерти двум лицам по неосторожности. Известно, что трагедия произошла в трехкомнатной квартире. Возгорание случилось на площади в 130 квадратных метров. К тушению привлекли 27 человек и семь единиц техники. Жилой дом расположен на набережной Обводного канала.
Утром стало известно, что в подмосковном регионе тушили подожженный лес более пяти часов.