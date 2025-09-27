В Китае турист сорвался с вершины высотой 5,5 км и погиб
Новичок-альпинист упал со склона горы Нама в Китае
Во время восхождения на гору Нама в Китае, высота которой составляет 5500 метров, произошла трагедия. Один из участников группы альпинистов — 31-летний турист без опыта — по неизвестной причине отстегнулся от страховочной системы и начал скатываться вниз по заснеженному склону. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Очевидцы сообщили, что мужчина пытался зацепиться за поверхность, но спасти себя не смог. На данный момент его тело не обнаружено.
Вся группа была связана между собой тросом безопасности, однако пострадавший самостоятельно отстегнулся, что и привело к трагедии.
