В Китае турист сорвался с вершины высотой 5,5 км и погиб

27 сентября 2025, 13:35

Новичок-альпинист упал со склона горы Нама в Китае

Фото: Istock / ysbrandcosijn

Во время восхождения на гору Нама в Китае, высота которой составляет 5500 метров, произошла трагедия. Один из участников группы альпинистов — 31-летний турист без опыта — по неизвестной причине отстегнулся от страховочной системы и начал скатываться вниз по заснеженному склону. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».