Турист показал большой палец и погиб, прыгнув с водопада на глазах у группы
На водопаде в США погиб турист из Тайваня, который прыгнул в воду, чтобы похвастаться смелостью перед другими путешественниками. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошёл 22 марта на водопаде Фоссил-Крик в штате Аризона. 25-летний Вэй-Цзе Лин решил прыгнуть с нижнего каскада высотой около 4,5 метра на глазах у других туристов. Перед опасным «номером» он показал окружающим поднятый вверх большой палец — жест уверенности.
После прыжка мужчина не смог всплыть на поверхность и оставался под водой более десяти минут. Очевидцы заметили, что случилась беда, и начали поиски исчезнувшего туриста.
Свидетели вытащили пострадавшего на поверхность и сразу начали оказывать первую помощь. Однако Лин не пришёл в сознание. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть.
