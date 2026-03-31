Глава СК РФ взял на личный контроль дело о гибели россиянки в московском салоне

31 марта 2026, 23:54

Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели россиянки в московском салоне

Александр Бастрыкин

По факту гибели женщины во время косметологической процедуры в Москве возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, сообщили в Telegram-канале «Следком».





Ранее появилась информация, что в одном из столичных косметологических салонов скончалась 58-летняя россиянка. По предварительным данным, состояние пациентки резко ухудшилось после введения анестезии. На место прибыла бригада скорой помощи, однако спасти женщину не удалось.





«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в материале.