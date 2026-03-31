Глава СК РФ взял на личный контроль дело о гибели россиянки в московском салоне

Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели россиянки в московском салоне
По факту гибели женщины во время косметологической процедуры в Москве возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, сообщили в Telegram-канале «Следком».
Ранее появилась информация, что в одном из столичных косметологических салонов скончалась 58-летняя россиянка. По предварительным данным, состояние пациентки резко ухудшилось после введения анестезии. На место прибыла бригада скорой помощи, однако спасти женщину не удалось.
В полиции проверили различные публикации в Интернете, которые появились в связи с инцидентом. Многие из них утверждают, что салон давно имел сомнительную репутацию: клиенты неоднократно жаловались на непрофессионализм сотрудников, антисанитарию и устаревшее оборудование. Следственные органы СК России по Москве возбудили уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в материале.Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.