Турист посыпал зудящим порошком полотенца «забронировавших» шезлонги отдыхающих

01 июля 2026, 20:04

DS: Турист посыпал зудящим порошком полотенца постояльцев отеля на Майорке

Фото: iStock/Rauf Karimov

Отдыхающий в отеле на Майорке турист посыпал полотенца «забронировавших» шезлонги постояльцев зудящим порошком. Об этом пишет издание Daily Star.