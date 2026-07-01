Турист посыпал зудящим порошком полотенца «забронировавших» шезлонги отдыхающих
Отдыхающий в отеле на Майорке турист посыпал полотенца «забронировавших» шезлонги постояльцев зудящим порошком. Об этом пишет издание Daily Star.
31-летний британский путешественник Том Каунс придумал хитрый способ борьбы за лучшие места у бассейна. Он заметил, что некоторые люди встают в 6 утра, раскладывают вещи на шезлонгах и уходят, не позволяя другим занять их.
Жертвой его розыгрыша стал мужчина, который оставил вещи на лежаке в 6 утра, но пришел купаться только в 13:30. Через минуту после его ухода Каунс начал действовать. Он посыпал полотенце отдыхающего зудящим порошком.
Когда мужчина вернулся и лег на шезлонг, он стал чесаться и вскоре покинул пляж, укрывшись под зонтиком. Этот инцидент Каунс снял на видео и выложил в социальные сети. Видео набрало более 860 тысяч просмотров.
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