В Орехово-Зуеве два человека погибли при столкновении двух автомобилей
В подмосковном Орехово-Зуеве столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария унесла жизни двух человек.
Дорожный инцидент произошёл 1 июля примерно в 15:50 по московскому времени на первом километре трассы Орехово-Зуево — Демихово. По предварительным сведениям, в ДТП участвовали машины Renault и Geely.
В результате удара водитель и пассажир французского автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. В настоящий момент инспекторы Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все детали случившегося. По окончании разбирательства они примут процессуальное решение.
Накануне в Москве столкнулись два грузовика. Сообщается, что опрокинувшийся фургон «Газели» перекрыл движение на Живописном мосту.
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