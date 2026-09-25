Турист прилетел в Италию ради эротических игр и загадочно погиб
Обнаженное тело 35-летнего жителя Великобритании Джона Бенджамина Брейтуэйта обнаружили в сельской местности на окраине Сиракуз в Италии. Об этом пишет газета Fanpage.it.
Труп нашли в ночь с субботы, 12 сентября, на воскресенье, 13 сентября. Рядом с погибшим сотрудники экстренных служб обнаружили веревку. Полиция не исключает насильственный характер смерти.
Как пишет газета Daily Mail, мужчина прилетел в Европу ради эротических игр и поселился в лагере, где останавливались молодые путешественники, предпочитающие альтернативный образ жизни. На доме, возле которого турист разбил палатку, нашли рисунок козьей головы.
Издание Meridionews со ссылкой на прокурора Сиракуз Сабрину Гамбино сообщает, подозреваемых по делу пока нет. Помимо версий об убийстве или самоубийстве, следователи проверяют, не стала ли смерть результатом трагически завершившейся интимной игры. Рядом с телом нашли личный дневник погибшего, который сейчас изучают.
Мэр Каникаттини-Баньи Паоло Аменти рассказал, что это место хорошо знакомо местным жителям, поскольку там периодически останавливаются иностранные туристы. По его словам, образ жизни и внешний вид этих людей вызывают у местных любопытство, но серьезных проблем с ними никогда не возникало. Связь оккультных или эзотерических практик с гибелью британца он назвал неподтвержденной.
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