Турист прилетел в Италию ради эротических игр и загадочно погиб

25 сентября 2026, 13:10

Британского туриста нашли мертвым рядом с Сиракузами в Италии

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

Обнаженное тело 35-летнего жителя Великобритании Джона Бенджамина Брейтуэйта обнаружили в сельской местности на окраине Сиракуз в Италии. Об этом пишет газета Fanpage.it.