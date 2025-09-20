Достижения.рф

В Уфе люлька с рабочими оборвалась на стройке

Фото: iStock/goncharovaia

Люлька с рабочими упала с высоты во время строительства ЖК «Черника» в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Причиной инцидента стал обрыв троса, который был прикреплен к металлическому столбу. Подъемник, потеряв опору, рухнул, в результате чего этот же столб упал на строителей.

Согласно предварительным данным, жертв нет. Рабочие получили травмы средней тяжести. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Екатерина Коршунова

