В Уфе люлька с рабочими оборвалась на стройке

20 сентября 2025, 11:50

Люлька с рабочими упала в Уфе из-за обрыва троса

Фото: iStock/goncharovaia

Люлька с рабочими упала с высоты во время строительства ЖК «Черника» в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.