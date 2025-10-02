Американец устроил истерику в питерском автобусе из-за оплаты проезда — видео
В петербургском автобусе мужчина, назвавшийся американцем, устроил скандал
В Санкт-Петербурге 2 октября в автобусе маршрута №61 произошёл конфликт с участием мужчины, который представился гражданином США. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.
По информации очевидцев, инцидент начался после того, как пассажиру напомнили о необходимости оплатить проезд. Однако мужчина начал громко спорить.
«Я гражданин США, не имеете права», — протестовал он.Затем «иностранец» начал бегать по салону и громко кричать, что вызвало недоумение у окружающих. Водитель остановил автобус, чтобы разрядить обстановку, и высадил мужчину на ближайшей остановке. Свой проезд он так и не оплатил. Информации о возможных дальнейших действиях в отношении этого пассажира нет.
