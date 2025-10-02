Американец устроил истерику в питерском автобусе из-за оплаты проезда — видео

02 октября 2025, 16:28

В петербургском автобусе мужчина, назвавшийся американцем, устроил скандал

Фото: Istock/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт-Петербурге 2 октября в автобусе маршрута №61 произошёл конфликт с участием мужчины, который представился гражданином США. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.





По информации очевидцев, инцидент начался после того, как пассажиру напомнили о необходимости оплатить проезд. Однако мужчина начал громко спорить.

«Я гражданин США, не имеете права», — протестовал он.

