Турист случайно убил своего сына во время отдыха на Кипре
Турист случайно убил трехлетнего сына, выбросив его из окна отеля на Кипре. Об этом пишет британская газета The Sun.
Трагедия произошла 12 июля в Хлораке. Отец и дедушка ребенка после заселения вышли из номера, чтобы дождаться машины и поехать на ужин. В это время мужчина раскачивал сына на руках из стороны в сторону, но не удержал. Мальчик выскользнул, вылетел в открытое окно на четвертом этаже и упал на землю.
Ребенок получил черепно-мозговую травму, врачам в больнице не удалось его спасти. Туриста обвинили в преступлении по неосторожности и заключили под стражу. 13 июля он расплакался в суде. Анализы на наличие алкоголя в крови оказались отрицательными. Расследование продолжается.
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