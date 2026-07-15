Турист случайно убил своего сына во время отдыха на Кипре

15 июля 2026, 16:42

Турист случайно выбросил трехлетнего сына из окна отеля на Кипре

Фото: iStock/joseh51camera

Турист случайно убил трехлетнего сына, выбросив его из окна отеля на Кипре. Об этом пишет британская газета The Sun.