Достижения.рф

Турист случайно убил своего сына во время отдыха на Кипре

Турист случайно выбросил трехлетнего сына из окна отеля на Кипре
Фото: iStock/joseh51camera

Турист случайно убил трехлетнего сына, выбросив его из окна отеля на Кипре. Об этом пишет британская газета The Sun.



Трагедия произошла 12 июля в Хлораке. Отец и дедушка ребенка после заселения вышли из номера, чтобы дождаться машины и поехать на ужин. В это время мужчина раскачивал сына на руках из стороны в сторону, но не удержал. Мальчик выскользнул, вылетел в открытое окно на четвертом этаже и упал на землю.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, врачам в больнице не удалось его спасти. Туриста обвинили в преступлении по неосторожности и заключили под стражу. 13 июля он расплакался в суде. Анализы на наличие алкоголя в крови оказались отрицательными. Расследование продолжается.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0