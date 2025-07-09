Взрыв произошёл в здании проката самокатов в Ялте
SHOT: в Ялте в здании проката самокатов произошёл взрыв, пострадавших нет
В здании проката самокатов, расположенном на Приморском пляже в Ялте, произошёл взрыв, сообщает телеграм-канал SHOT. Видео с места происшествия есть в распоряжении издания.
Уточняется, что в момент взрыва прокат был закрыт, внутри никого не было.
По предварительной информации, взорвалась одна из батарей, предназначенных для электросамокатов. Точную причину установят эксперты.
Ранее электросамокат загорелся во время зарядки в квартире в Абакане, в результате 49-летний мужчина получил ожоги 90% тела и был экстренно госпитализирован.
Читайте также: