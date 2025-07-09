Взрыв произошёл в здании проката самокатов в Ялте

09 июля 2025, 11:11

SHOT: в Ялте в здании проката самокатов произошёл взрыв, пострадавших нет

Фото: iStock/sasha85ru

В здании проката самокатов, расположенном на Приморском пляже в Ялте, произошёл взрыв, сообщает телеграм-канал SHOT. Видео с места происшествия есть в распоряжении издания.