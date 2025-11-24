Женщина отбилась от медведя и целую ночь просидела с ранами в лесу

24 ноября 2025, 05:47

India TV News: В штате Уттаракханд женщина провела ночь в лесу после атаки медведя

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Женщина сумела выжить после нападения медведя в лесу. Инцидент произошел в районе Чамоли индийского штата Уттаракханд, передает India TV News.





Пострадавшую зовут Рамэшвари Деви, ей 50 лет. Женщина пошла в лес, чтобы собрать траву для скота, однако наткнулась на медведя. Хищник бросился на Деви. Она получила серьезные травмы головы и лица, но сумела отбиться и спрятаться на крутом склоне оврага.



Из-за тяжелых ранений она не смогла вернуться в деревню до наступления темноты и была вынуждена провести всю ночь в лесу.



