Женщина отбилась от медведя и целую ночь просидела с ранами в лесу

India TV News: В штате Уттаракханд женщина провела ночь в лесу после атаки медведя
Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Женщина сумела выжить после нападения медведя в лесу. Инцидент произошел в районе Чамоли индийского штата Уттаракханд, передает India TV News.



Пострадавшую зовут Рамэшвари Деви, ей 50 лет. Женщина пошла в лес, чтобы собрать траву для скота, однако наткнулась на медведя. Хищник бросился на Деви. Она получила серьезные травмы головы и лица, но сумела отбиться и спрятаться на крутом склоне оврага.

Из-за тяжелых ранений она не смогла вернуться в деревню до наступления темноты и была вынуждена провести всю ночь в лесу.

Спасатели обнаружили пострадавшую на следующее утро, услышав ее крики о помощи. Они доставили женщину на носилках в медицинский пункт для оказания первой помощи.

После стабилизации состояния Деви переправили вертолетом в специализированный центр AIIMS в Ришикеше для дальнейшего лечения.

Местные власти усилили патрулирование лесов в утренние и вечерние часы для предотвращения новых нападений хищников.
