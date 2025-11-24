Женщина отбилась от медведя и целую ночь просидела с ранами в лесу
India TV News: В штате Уттаракханд женщина провела ночь в лесу после атаки медведя
Женщина сумела выжить после нападения медведя в лесу. Инцидент произошел в районе Чамоли индийского штата Уттаракханд, передает India TV News.
Пострадавшую зовут Рамэшвари Деви, ей 50 лет. Женщина пошла в лес, чтобы собрать траву для скота, однако наткнулась на медведя. Хищник бросился на Деви. Она получила серьезные травмы головы и лица, но сумела отбиться и спрятаться на крутом склоне оврага.
Из-за тяжелых ранений она не смогла вернуться в деревню до наступления темноты и была вынуждена провести всю ночь в лесу.
Школьник повредил несколько машин в Хабаровске неосторожной ездой и скрылся
Спасатели обнаружили пострадавшую на следующее утро, услышав ее крики о помощи. Они доставили женщину на носилках в медицинский пункт для оказания первой помощи.
После стабилизации состояния Деви переправили вертолетом в специализированный центр AIIMS в Ришикеше для дальнейшего лечения.
Местные власти усилили патрулирование лесов в утренние и вечерние часы для предотвращения новых нападений хищников.