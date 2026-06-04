Турист умер после ужина в ресторане на итальянском курорте

04 июня 2026, 20:06

Bild: немец умер после ужина в ресторане на итальянском озере Гарда

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

35-летний гражданин Германии Александр скончался после ужина в итальянском курортном ресторане. Инцидент произошёл в апреле этого года на озере Гарда, сообщает Bild.