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Турист умер после ужина в ресторане на итальянском курорте

Bild: немец умер после ужина в ресторане на итальянском озере Гарда
Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

35-летний гражданин Германии Александр скончался после ужина в итальянском курортном ресторане. Инцидент произошёл в апреле этого года на озере Гарда, сообщает Bild.



Мужчина ужинал вместе с отцом, супругой и двумя маленькими детьми — все они заказали рыбные блюда. Спустя несколько часов Александр, его жена и отец почувствовали тошноту и рвоту. Семья вызвала скорую помощь, однако к прибытию медиков немецкий турист уже не подавал признаков жизни.

Отец Александра выжил, а жена и дети остались здоровы. Итальянская прокуратура ведёт расследование по факту непредумышленного убийства.

Предварительная версия — тяжёлое пищевое отравление. Результаты токсикологической и бактериологической экспертиз пока не разглашаются. Тело погибшего репатриировали в Германию.

Никита Кротов

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