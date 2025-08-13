Подростка унесло в открытое море на надувном матрасе на Сахалине
На Сахалине подростка унесло в открытое море на надувном матрасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл во время отдыха группы подростков на побережье в районе Корсакова. Один из них отправился поплавать на матрасе, но вскоре его начало уносить от берега.
На помощь оперативно пришёл инспектор ГИМС Роман Козиков, который находился поблизости. Он выехал на катере и благополучно доставил подростка обратно на сушу. В медицинской помощи ребёнок не нуждался.
Ранее в этот день издание China Daily сообщило о спасении унесённого течением мальчика испанской туристской, отдыхавшей в Китае.
Читайте также: