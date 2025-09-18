Турист вдохнул морскую воду на курорте и оказался парализован до конца жизни
Британский турист оказался парализован после отдыха на испанском острове Ибица. Об этом пишет газета Daily Mail.
Когда 37-летний Дэвид узнал, что его жена Элли больна раком молочной железы, он предложил ей отправиться в путешествие. Однако семейная поездка закончилась трагически.
В один из дней пара пошла на море. Во время купания мужчина случайно вдохнул соленую воду, что вызвало развитие пневмонии и коллапс легкого. В течение нескольких часов его доставили в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Обследование выявило повреждения спинного мозга, потребовавшие срочного хирургического вмешательства.
Врачи заявили, что шансов на восстановление двигательной активности нет. И теперь, по их словам, пациенту необходима круглосуточная медицинская помощь до конца жизни. Несмотря на неутешительный прогноз, Дэвид продолжает проходить реабилитацию: он уже научился самостоятельно дышать и употреблять твердую пищу.
