Турист выпал с водного аттракциона и получил разрыв селезенки в Геленджике

03 сентября 2025, 16:25

В Геленджике 21-летний юноша катался на «таблетке» и получил разрыв селезенки

Фото: iStock/IakovKalinin

Турист получил разрыв селезенки после катания на водном аттракционе в Геленджике. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.