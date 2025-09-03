Турист выпал с водного аттракциона и получил разрыв селезенки в Геленджике
Турист получил разрыв селезенки после катания на водном аттракционе в Геленджике. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент произошел 26 августа на одном из пляжей курортного города. 21-летний молодой человек решил прокатиться на аттракционе «таблетка».
Во время поездки отдыхающий выпал с сидения и получил серьезную травму — разрыв селезенки. Уточняется, что при наборе людей инструкторы проигнорировали сильный ветер.
По словам девушки пострадавшего, они отдыхали на официальном пляже, где, согласно законодательству, запрещен прокат гидроциклов и маломерных судов.
