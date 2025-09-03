В московском метро мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета
Пассажир московского метрополитена в поезде открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел на станции метро «Рижская». Находясь в вагоне поезда, мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в ноги напротив сидящего пассажира.
В пресс-службе МВД пояснили, что преступника оперативно задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
