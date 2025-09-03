В московском метро мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета

03 сентября 2025, 14:39

В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу из аэрозольного пистолета в метро

Фото: iStock/spacedrone808

Пассажир московского метрополитена в поезде открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.