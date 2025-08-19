Туриста избили таксисты в Таиланде за попытку напасть на трансгендера-проститутку*
В Таиланде пьяного туриста избили таксисты за попытку напасть на трансгендера-проститутку*. Об этом пишет Daily Mail.
50-летний турист из Австралии отказался оплачивать услуги 38-летней трансгендерной женщины по имени Паньи, с которой он провел время на тайском курорте Паттайя.
В какой-то момент мужчина попытался напасть на работницу сферы сексуальных услуг. Очевидцы, в том числе таксисты на мотоциклах, решили вмешаться и предотвратить конфликт. В результате завязалась драка, в ходе которой австралиец был повержен на землю. На место происшествия вызвали полицию.
По словам Паньи, она провела время с мужчиной за выпивкой, но он отказался платить и вел себя грубо, поэтому она решила уйти.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
