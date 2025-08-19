Туриста избили таксисты в Таиланде за попытку напасть на трансгендера-проститутку*

19 августа 2025, 15:39

Туриста избили в Таиланде за попытку напасть на трансгендера-проститутку*

Фото: iStock/Chalabala

В Таиланде пьяного туриста избили таксисты за попытку напасть на трансгендера-проститутку*. Об этом пишет Daily Mail.