Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне

Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне

Фото: istockphoto/MSC

Фото: istockphoto/MSC

Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне, пишет РИА Новости. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.
«…Мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — прокомментировал собеседник.
В январе российское посольство в Тунисе сообщило о россиянах в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Изначально 11 человек направились в Хайдру, что неподалеку от алжирской границы для посещения античных памятников. В ноябре прошлого года они пропали с радаров, а позже стало известно, что их задержали местные власти без предъявления обвинений.

Читайте также:

Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ТЦ в Нахабино

Леопард выскочил из леса и напал на 13-летнюю девочку

Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья
#мир
#россия
#туристы
#новости
#полиция
#россияне
Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника
12 апреля 2025, 22:16

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Фанаты умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) разрисовали стену, посвященную рок-музыканту Виктору Цою в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112. На опубликованных кадрах видно большую надпись «Техник», занимающую полстены и перекрывающую лицо исполнителя хита «Группа крови».
Паши Техника не стало 4 апреля в результате полиорганной недостаточности и септического шока. Рэпер имел наркотическую зависимость. Накануне в Москве прошло прощание с исполнителем. Обозреватели отмечали, что фанаты перекрывали дорогу, лазали на заборы и деревья. Многие представители отечественного шоубиза обвинили в смерти Техника его окружение. Артист скончался на 41-м году жизни.

Читайте также:

«Языческий ритуал»: Цыганова о «безумной картине» на прощании с Пашей Техником

«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения

Кадышева подняла ценник на выступления ансамбля «Золотое кольцо» в три раза
#мир
#россия
#москва
#новости
#паша техник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ТЦ в Нахабино
12 апреля 2025, 21:01

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемый в умышленном поджоге несовершеннолетний задержан Росгвардией в подмосковном Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. В Росгвардии пояснили, что злоумышленник зашел в магазин торгового центра с канистрой бензина. Его передали полицейским. Людей эвакуировали, а место происшествия оцепили.

Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин за потасовку в ресторане Зеленограда. Стражи порядка выяснили, что у гостей произошел конфликт с персоналом. Сотрудник службы безопасности получил серьезную травму головы из-за брошенной в него посетителем тарелки.

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина

Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке

В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
#мир
#россия
#подмосковье
#поджог
#торговый центр
#криминал
#росгвардия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Леопард выскочил из леса и напал на 13-летнюю девочку
В Индии леопард набросился на девочку, ехавшую на мотоцикле с папой
12 апреля 2025, 16:19

Фото: iStock/ Photocech

В индийском штате Махараштра 13-летняя девочка пострадала из-за нападения леопарда, сообщило издание The Bridge Chronicle.
Несовершеннолетня вместе с папой ехала домой на мотоцикле, как вдруг из леса выбежал леопард и напал на них. Мужчина смог на мгновение отбиться от хищника, и это помогло им с дочкой сбежать. Потом на крики пострадавшей обратили внимание окружающие и бросились на помощь.

В итоге девочка очутилась в больнице с травмой ноги, на которой увидели глубокие следы когтей. В настоящее время ее состояние стабильно, врачи оказывают ей необходимую помощь.

После случившегося власти принимают меры для обеспечения безопасности граждан.

За последние несколько месяцев на территории города Ширура леопардов животных видели несколько раз.

«Некоторые жители сообщали о встречах вблизи сельскохозяйственных полей и лесов», — отмечалось в публикации.

Читайте также:

Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья

Осужденного за убийство при задержании охранника детского лагеря освободили

Двое молодых людей растлили восьмиклассника в Ленобласти
#животное
#индия
#врачи
#помощь
#жители
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта причина роста числа возгораний возле лесов Поволжья
Минлесхоз РТ: рост числа возгораний возле лесов вызван ранним наступлением весны
12 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/Toa55

Рост числа возгораний и термических точек с начала 2025 года возле лесов Татарстана связан с ранним наступлением весны. Об этом сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.
По его словам, предстоящий пожароопасный сезон ожидается напряженным.
«Увеличение количества термических точек и возгораний связано с ранним наступлением весны в этом году. По прогнозным данным, пожароопасный сезон в лесах 2025 года будет напряженным. Высокий класс пожарной опасности ожидается в апреле в юго-западной части республики и в мае на всей территории Татарстана», — приводит «Татар-информ» слова Сенгатуллина.
Отмечается, что с начала года в регионе зафиксировали 173 термоточки и 144 возгорания возле лесного фонда. Это число в 24 раза больше показателей прошлого года за тот же период.
«Для предупреждения возникновения лесных пожаров ведется системный мониторинг пожароопасной обстановки», — подчеркнул руководитель подразделения ведомства.
Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать в пожароопасный период

Три петербуржца попали в больницу после взрыва самогонного аппарата в квартире

В Балашихе потушили возникший из-за поджога лесной пожар
#пожар
#мониторинг
#лес
#спасатели
#пожарные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осужденного за убийство при задержании охранника детского лагеря освободили
12 апреля 2025, 15:36

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Охранника детского лагеря из Нижегородской области Павла Червякова, которого осудили за убийство при задержании, освободили после пересмотра приговора. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что суд пересмотрел уголовное дело и решил изменить приговор. Вместо пяти с половиной лет колонии 70-летнему охраннику назначили год ограничения свободы. После освобождения Червяков дал первые комментарии, видео публикует RT.

Напомним, Павел Червяков пытался остановить 40-летнего мужчину, который напал на детский лагерь. Во время драки пенсионер несколько раз ударил дебошира металлической трубой. Нападавший вскоре скончался. По словам его бывшей жены, причиной смерти стал разрыв селезенки.



Читайте также:
Двое молодых людей растлили восьмиклассника в Ленобласти

В США двухлетний ребенок умер от укусов огненных муравьев

На телах жертв теракта в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны
#суд
#приговор
#дело
#уголовное дело
#пенсионер
#видео
#ограничения
#лагерь
Следите за нашими новостями
в удобном формате