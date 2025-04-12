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Туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне, пишет РИА Новости. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.
«…Мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном. Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — прокомментировал собеседник.В январе российское посольство в Тунисе сообщило о россиянах в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Изначально 11 человек направились в Хайдру, что неподалеку от алжирской границы для посещения античных памятников. В ноябре прошлого года они пропали с радаров, а позже стало известно, что их задержали местные власти без предъявления обвинений.
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Никита Кротов