Туриста сбросили на скалы в российском регионе из-за конфликта на дороге

20 августа 2025, 21:06

Прокуратура: Туриста скинули на скалы из-за дорожного конфликта в Севастополе

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, которого подозревают в том, что он сбросил туриста со скал из‑за дорожного конфликта.