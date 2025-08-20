Туриста сбросили на скалы в российском регионе из-за конфликта на дороге
Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, которого подозревают в том, что он сбросил туриста со скал из‑за дорожного конфликта.
По данным надзорного ведомства, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Инцидент произошёл в сентябре 2020 года в Балаклаве: пассажир фургона, проезжая по Таврической набережной, вышел из машины после того, как прохожий перегородил дорогу, и в ходе ссоры ногой ударил пешехода в грудь.
Пострадавший перелетел через парапет, упал на скалы и затем в море, но выжил благодаря помощи очевидцев и медиков. Обвиняемый в настоящее время находится под домашним арестом.
Ранее также сообщалось, что в Таиланде спасли 79‑летнюю женщину, заблудившуюся в лесу и упавшую со скалы; она призналась, что выжила чудом и уже не надеялась на спасение.
