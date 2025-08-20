Женщина споткнулась об аллигатора в США и поплатилась

20 августа 2025, 20:52

Gulf Coast News Now: В США аллигатор усусил споткнувшуюся об него женщину

Фото: istockphoto/Cindy Larson

Женщина в штате Флорида получила серьёзные травмы после встречи с аллигатором на прогулке по заповеднику, сообщает Gulf Coast News Now.





Инцидент произошёл в воскресенье, 17 августа, на тропе Крю-Берд-Рукэри Свамп Трейлс в районе Голден-Гейт-Эстейтс. По данным издания, рептилия лежала прямо на дорожке, и туристка, не заметив её, споткнулась и наступила — в ответ аллигатор напал и укусил женщину.



Пострадавшая получила тяжёлые ранения руки и ноги, которые потребовали хирургического вмешательства. Медики отмечают риск инфицирования ран из‑за бактерий во рту хищника, поэтому лечение таких травм требует особого внимания.





«Если вы видите аллигатора — развернитесь и идите другой дорогой. Всегда держитесь на расстоянии не менее трех метров от кромки воды. Они важны для нашей природы, и мы должны осознавать, что это их территория», — порекомендовала специалист по дикой природе Энн Годси.