Туриста убил соотечественник в европейском стриптиз-клубе
В ночном клубе Лас-Вероникас (Плайя-де-лас-Америкас, Тенерифе, Испания) произошла смертельная потасовка. 37-летний британский турист, отдыхавший на острове, повздорил с 23-летним соотечественником, пишет Daily Star (DS). .
Конфликт перерос в драку, в ходе которой младший из мужчин нанёс оппоненту тяжёлое ранение. Сотрудники бара задержали предполагаемого виновника и вызвали полицию и скорую.
Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего — он скончался на месте. Правоохранители оцепили территорию, распорядились закрыть ближайшие заведения и арестовали подозреваемого.
Установили, что в стычке могли участвовать несколько человек, которые в ходе ссоры бросали друг в друга стаканы. Расследование продолжается.
