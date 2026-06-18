Житель московского ЖК перепутал этаж и устроил переполох в чужой квартире
Неприятный инцидент произошёл в одном из жилых комплексов Москвы: в квартиру блогерши ворвался незнакомый мужчина в тот момент, когда она снимала ролик для соцсетей. Об этом сообщает BAZA.
По словам девушки, её супруг незадолго до этого ушёл гулять с ребёнком и случайно оставил входную дверь незапертой. Этим воспользовался мужчина, который неожиданно зашёл в квартиру. Хозяйка попыталась выпроводить незваного гостя, однако тот не реагировал на просьбы покинуть помещение.
Испугавшись, девушка начала звать на помощь. В итоге она схватила собак, выбежала в подъезд и вызвала полицию.
До приезда правоохранителей мужчина остался лежать на полу квартиры. Позже сотрудники полиции доставили его в отделение для разбирательства.
Как выяснилось, незнакомец оказался соседом блогерши. По её словам, мужчина был сильно пьян, перепутал этаж и ошибочно решил, что находится у себя дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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