Житель московского ЖК перепутал этаж и устроил переполох в чужой квартире

18 июня 2026, 19:24

Пьяный сосед ворвался в квартиру блогерши во время съёмки видео

Фото: Istock / marchmeena29

Неприятный инцидент произошёл в одном из жилых комплексов Москвы: в квартиру блогерши ворвался незнакомый мужчина в тот момент, когда она снимала ролик для соцсетей. Об этом сообщает BAZA.