В Саратовской области СК проверяет детсад после тяжелой травмы ребенка
В одном из детских садов Саратовской области ребенок получил тяжелую травму. По словам матери, после случившегося помощь была оказана не сразу. Об этом пишет РИА Новости.
Следственное управление СК по региону организовало проверку. По предварительным данным, речь идет о возможном причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Ранее стало известно, что в селе Гыршелун 12 июня произошел пожар в деревянном многоквартирном доме. По данным СУ СК по Забайкалью, пьяная женщина устроила поджог, когда внутри находились люди. Один человек погиб. Следователи возбудили дело об убийстве, суд отправил подозреваемую в СИЗО.
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