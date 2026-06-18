Пьяная россиянка подожгла дом с людьми внутри, один человек не выжил

18 июня 2026, 10:08

В Забайкалье женщина подожгла дом с людьми внутри, один человек не выжил

Фото: iStock/grafoto

В Забайкалье пьяная женщина подожгла дом, в котором находились люди. Об этом информирует СУ СК России по региону.