Пьяная россиянка подожгла дом с людьми внутри, один человек не выжил
В Забайкалье пьяная женщина подожгла дом, в котором находились люди. Об этом информирует СУ СК России по региону.
12 июня в селе Гыршелун произошел трагический инцидент. В состоянии алкогольного опьянения женщина подожгла деревянный многоквартирный дом, в котором находились люди.
В результате пожара один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Суд принял решение заключить злоумышленницу под стражу. Детали и обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
Ранее сообщалось, что аккумуляторы для электровелосипедов загорелись на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: