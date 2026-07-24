В Москве на МСД перевернулся и загорелся самосвал с песком

24 июля 2026, 13:10

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В столице на Московском скоростном диаметре произошло ДТП с участием самосвала. Он перевернулся и загорелся. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на очевидцев происшествия.





Издание публикует кадры аварии, на которых видно, что самосвал лежит на боку, а из него высыпался песок. При этом вверх поднимаются черные клубы дыма от огня.





«Движение в районе аварии ограничено. Все подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших на данный момент нет», — говорится в материале.

«На ЮВХ (в районе Курьяновской набережной) произошло ДТП. Движение в районе ДТП затруднено на 2,3 км и осуществляется по двум полосам из трeх. Учитывайте ограничения при планировании поездки», — пишет Агентство городских новостей «Москва».