В Москве на МСД перевернулся и загорелся самосвал с песком
В столице на Московском скоростном диаметре произошло ДТП с участием самосвала. Он перевернулся и загорелся. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на очевидцев происшествия.
Издание публикует кадры аварии, на которых видно, что самосвал лежит на боку, а из него высыпался песок. При этом вверх поднимаются черные клубы дыма от огня.
«Движение в районе аварии ограничено. Все подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших на данный момент нет», — говорится в материале.
При этом в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение затруднено из-за аварии на участке Юго-Восточной хорды у Курьяновской набережной.
«На ЮВХ (в районе Курьяновской набережной) произошло ДТП. Движение в районе ДТП затруднено на 2,3 км и осуществляется по двум полосам из трeх. Учитывайте ограничения при планировании поездки», — пишет Агентство городских новостей «Москва».
На место ДТП уже прибыли сотрудники оперативных городских служб. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших.