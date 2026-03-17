РЕН ТВ: 12-летнего мальчика в Ногинске могла убить собственная мать
В подмосковном Ногинске 12-летний мальчик, найденный мертвым в арендованной квартире, предположительно погиб от рук собственной матери. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
По предварительной информации, женщина могла находиться в тяжелом психологическом состоянии. Утверждается, что около года назад она пережила смерть другого сына, скончавшегося от онкологического заболевания.
Также сообщается, что погибший ребенок имел особенности развития. По версии источника, женщина могла попытаться свести счеты с жизнью и решила забрать с собой сына.
Тело мальчика с ножевым ранением ранее обнаружили в квартире, которую семья снимала посуточно. В соседней комнате находилась его мать — она была без сознания и сейчас находится в реанимации.
