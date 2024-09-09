В Уфе задержали неизвестного мужчину, который ворвался в лицей №6

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В Уфе сегодня, 9 сентября, неизвестный мужчина ворвался в здание лицея №6 на улице Комсомольской, перепуганные школьники забаррикадировались в классах, часть людей эвакуировались. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Отмечается, что вскоре нарушителя спокойствия удалось задержать, им оказался 49-летний местный житель, предположительно, с тяжелым заболеванием.
Ранее сообщалось, что в школе американского Джоппатауна 16-летний подросток открыл стрельбу после драки со сверстником. Отмечалось, что 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии.
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«Опасных предметов при себе не имел. Мужчина доставлен в отдел полиции. Горожанин находится в неадекватном состоянии, возможно в связи с имеющимся у него тяжелым заболеванием. Мужчина передан родственникам. Обстоятельства происшествия уточняются», — заявили в республиканском УМВД.
Ранее сообщалось, что в школе американского Джоппатауна 16-летний подросток открыл стрельбу после драки со сверстником. Отмечалось, что 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии.
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Данил Пономарев