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В Уфе задержали неизвестного мужчину, который ворвался в лицей №6

09 сентября 2024, 13:11
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В Уфе сегодня, 9 сентября, неизвестный мужчина ворвался в здание лицея №6 на улице Комсомольской, перепуганные школьники забаррикадировались в классах, часть людей эвакуировались. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Отмечается, что вскоре нарушителя спокойствия удалось задержать, им оказался 49-летний местный житель, предположительно, с тяжелым заболеванием.
«Опасных предметов при себе не имел. Мужчина доставлен в отдел полиции. Горожанин находится в неадекватном состоянии, возможно в связи с имеющимся у него тяжелым заболеванием. Мужчина передан родственникам. Обстоятельства происшествия уточняются», — заявили в республиканском УМВД.


Ранее сообщалось, что в школе американского Джоппатауна 16-летний подросток открыл стрельбу после драки со сверстником. Отмечалось, что 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии.

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В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2
09 сентября 2024, 13:45

Фото: iStock/Olha Haletska

В Рузском городском округе Подмосковья потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Весь экипаж погиб, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, «кукурузник» разбился у поселка Ватулино Рузского городского округа в районе аэродрома во время испытательного полета после ремонта. По предварительным данным оба члена экипажа погибли. На месте ЧП уже работают представитель экстренных служб. Причины крушения устанавливаются.

Ранее также сообщалось, что вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Позже стало известно, что борт потерпел крушение. Спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета. ЧП могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

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Туристы из России чуть не сгорели в пожаре в китайском отеле
PrimaMedia: туристы из России чуть не сгорели во время пожара в отеле Китая
09 сентября 2024, 13:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

Туристы из России, приехавшие на отдых в Китай, чуть не сгорели во время пожара в отеле города Яньцзи. Об этом сообщает телеграм-канал PrimaMedia. Отмечается, что всего пострадали около 20 отдыхающих из Приморского края.
«Примерно в 23:20 во всем отеле выключился свет. Мы выглянули в коридор и увидели, как на нашем четвертом этаже по полу и с потолка идет густой серый дым», — приводят слова одной из пострадавших.
По данным издания, пожар произошел в пристройке, которая находится над рестораном и кухней, после чего дымом заволокло весь четвертый этаж. Туристы рассказали, что им удалось спастись только через 10 минут благодаря другим отдыхающим.

Собеседники канала утверждают, что всему виной неисправная пожарная сигнализация и датчики тушения.

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#пожар
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В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
В Москве пройдёт суд над двумя мигрантами, изнасиловавшими двух девушек
09 сентября 2024, 13:16

Фото: iStock/Zolnierek

Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали малознакомых им девушек в квартире на проспекте Мира. Об этом управление Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 июля. Двое фигурантов дела находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Мира. Убедившись, что две малознакомые им девушки уснули, они изнасиловали их. Всё происходящее записывалось на видео.

В настоящее время задержанные, проходящие по делу УК РФ об изнасиловании, находятся под стражей. Их дело направлено в суд.

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#суд
#москва
#изнасилование
#мигранты
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В Волгограде осудят отца и мачеху, которые тушили окурки об пятилетнего ребенка
09 сентября 2024, 13:08

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Волгограде под суд попали 38-летний отец и 37-летняя мачеха за то, что избивали пятилетнего мальчика и тушили об него окурки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Согласно сообщению, семья проживала в Тракторозаводском районе региона. Отец и мачеха регулярно избивали ребенка и тушили об него сигареты. На теле ребенка обнаружены множественные синяки, ссадины и ожоги. Кроме того, мужчина и женщина под воздействием алкогольных напитков дрались при ребенке между собой.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Их собираются лишить родительских прав и обязать выплатить компенсацию за нанесение морального вреда.

Женщина полностью призналась в содеянном, отец же вину свою отрицает. В настоящее время мальчик находится в социальном учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком в Львовской области
09 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/conejota

Автобус с бойцами ВСУ попал в аварию в Львовской области Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 12 военных, а водитель автобуса скончался на месте.

ДТП произошло накануне ночью в 03:30 на трассе Киев – Чоп.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером на трассе в Житомирской области Украины погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник, регулирующий снабжение украинской армии беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также ранее стало известно о том, что на ЦКАД в Подмосковье перевернулся автобус с 27 рабочими после столкновения с двумя фурами.

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#украина
#военные
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В Саратове семья мигрантов захватила квартиру жены участника СВО
09 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/vichinterlang

В Саратове семья мигрантов захватила квартиру, которая принадлежит жене участника специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
По данным канала, супруга участника СВО сдала квартиру в аренду, которая после оказалась оккупирована гостями из ближнего зарубежья. Сообщается, что они перестали оплачивать коммунальные услуги и квартплату, а через три месяца перестали выходить на связь.

Дружина быстро отреагировала на ситуацию. Братья прибыли на место, пригласив потерпевшую и реэлтора с договором аренды, чтобы помочь разрешить конфликт. Благодаря совместным усилиям, вежливым просьбам и взаимопомощи все долги были погашены. Они покинут квартиру в понедельник, 9 сентября.

Ранее сообщалось, что в Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами. Теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.

В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#конфликт
#долги
#сво
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Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе
SVT: аэропорт Стокгольм-Арланда прекращал работу из-за четырёх дронов в небе
09 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Oselote

Крупнейший аэропорт Швеции, Стокгольм-Арланда, в ночь на понедельник приостанавливал работы в связи с неизвестными беспилотниками в небе. Об этом сообщает местное издание SVT.
По данным управления гражданской авиации Стокгольма, в районе аэропорта были обнаружены как минимум четыре дрона разного размера, тип которых не удалось идентифицировать.

Отмечается, что в районе 02:00 по местному времени (03:00 мск) аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Пяти самолётам пришлось отправиться на посадку в гавани вблизи городов Нючепинг и Гетеборг.

Через полтора часа работа аэропорта была восстановлена. Полиция приступила к расследованию произошедшего. Они предполагают, что что эта была спланированная операция, цель которой пока непонятна.

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#полиция
#бпла
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На северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина
В Полтавской области мужчина взорвал гранату возле магазина
09 сентября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/ovbelov

В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции, пишет ТАСС.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 8 сентября. Местный житель бросил гранату в группу людей и убежал в неизвестном направлении. В результате взрыва пострадали три человека. Было начато расследование по статье о покушении на убийство нескольких лиц.

Отмечается, что мужчина погиб, его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия.

Ранее стало известно, что на Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник.

До этого сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.

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#инцидент
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#происшествия
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В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову
09 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Motortion

В Московской области 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что пенсионер решил свести счёты с жизнью с помощью самодельного огнестрельного устройства мелкого калибра. Пуля задела скуловую кость и срикошетила в височную ямку, пробив мышцы, но не затронув жизненно важные органы. Она остановилась перед костями черепа, что позволило ему сохранить жизнь.

Доставленный в челюстно-лицевую хирургию Пушкинской клинической больницы пациент прошёл обследование. Врачи приняли решение о проведении операции, так как извлечь пулю через отверстие не представлялось возможным. Спустя час успешной работы медиков пуля была извлечена.

После нескольких дней наблюдения и лечения мужчину выписали домой. Врачи отметили этот случай как необычный и оставили снимок на память.

Ранее сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.

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