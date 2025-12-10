В ДНР задержали чиновника при получении взятки в два млн рублей

10 декабря 2025, 09:47

Фото: iStock/BrianAJackson

Первого заместителя главы администрации Снежного в ДНР Василия Шергелашвили задержали с поличным при получении взятки в два миллиона рублей. Чиновника поймали во время передачи конверта сотрудником подрядной фирмы.