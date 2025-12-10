В ДНР задержали чиновника при получении взятки в два млн рублей
Первого заместителя главы администрации Снежного в ДНР Василия Шергелашвили задержали с поличным при получении взятки в два миллиона рублей. Чиновника поймали во время передачи конверта сотрудником подрядной фирмы.
По информации Telegram-канала «Mash на Донбассе», Шергелашвили организовал коррупционную схему: он требовал откаты в размере 10 процентов от суммы государственных контрактов, заключаемых с выбранными им компаниями.
Задержание произошло 9 декабря, когда представитель фирмы, выполнявшей работы по восстановлению городской инфраструктуры, пришёл к чиновнику с конвертом, после чего правоохранители вмешались и арестовали его на месте.
