Полиция ФРГ задержала мужчину за запуск дрона у аэропорта

Bild: Хорвата задержали за пуск БПЛА у аэропорта во Франкфурте-на-Майне
Немецкие правоохранительные органы задержали 41‑летнего гражданина Хорватии по подозрению в управлении дроном вблизи аэропорта Франкфурт‑на‑Майне. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчёт федеральной полиции.



По данным издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции зафиксировала БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии около 700 метров в пятницу утром.

Сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего дроном. Сейчас выясняют, почему он находился с аппаратом на территории авиагавани.

Перед этим стало известно, что полиция ФРГ не идентифицировала замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА.

