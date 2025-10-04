Полиция ФРГ задержала мужчину за запуск дрона у аэропорта

04 октября 2025, 14:56

Bild: Хорвата задержали за пуск БПЛА у аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Фото: istockphoto/picturesd

Немецкие правоохранительные органы задержали 41‑летнего гражданина Хорватии по подозрению в управлении дроном вблизи аэропорта Франкфурт‑на‑Майне. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчёт федеральной полиции.