Полиция ФРГ задержала мужчину за запуск дрона у аэропорта
Немецкие правоохранительные органы задержали 41‑летнего гражданина Хорватии по подозрению в управлении дроном вблизи аэропорта Франкфурт‑на‑Майне. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на секретный отчёт федеральной полиции.
По данным издания, стационарная система обнаружения беспилотников федеральной полиции зафиксировала БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии около 700 метров в пятницу утром.
Сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего дроном. Сейчас выясняют, почему он находился с аппаратом на территории авиагавани.
Перед этим стало известно, что полиция ФРГ не идентифицировала замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА.
