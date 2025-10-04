Один человек пострадал при столкновении маломерных судов в Астраханской области
Один человек пострадал от столкновения двух маломерных судов на реке Карайский Банк в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 3 октября в 50 километрах от села Цветное Володарского района. В результате аварии оба судоводителя остались целы, однако один из их пассажиров получил травмы. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Отмечается, что следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, который позволит установить точные причины и обстоятельства аварии.
