Один человек пострадал при столкновении маломерных судов в Астраханской области

04 октября 2025, 15:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

Один человек пострадал от столкновения двух маломерных судов на реке Карайский Банк в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК в своем телеграм-канале.