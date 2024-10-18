Туристы из России в огромном количестве едут в Японию

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В последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.
Больше всего россиян приехало в Японию в сентябре — 10 200 граждан. Туристы добираются до пункта назначения с пересадкой в Китае, так как прямые рейсы до Японии сейчас отменены.
По мнению экспертов, такой прирост туристов связан с большим количеством фанатов японской культуры среди россиян. Наши сограждане хорошо знакомы с японской культурой, кухней, аниме. Всё это также подогревает интерес к тематическим турам.
Несмотря на большой прирост туристов, Россия всё ещё не входит даже в двадцатку лидеров по числу въездных туристов в Японию. Больше всего отдыхающих приезжает из Тайваня, Южной Кореи и Китая.
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Больше всего россиян приехало в Японию в сентябре — 10 200 граждан. Туристы добираются до пункта назначения с пересадкой в Китае, так как прямые рейсы до Японии сейчас отменены.
По мнению экспертов, такой прирост туристов связан с большим количеством фанатов японской культуры среди россиян. Наши сограждане хорошо знакомы с японской культурой, кухней, аниме. Всё это также подогревает интерес к тематическим турам.
Несмотря на большой прирост туристов, Россия всё ещё не входит даже в двадцатку лидеров по числу въездных туристов в Японию. Больше всего отдыхающих приезжает из Тайваня, Южной Кореи и Китая.
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Ольга Енгалычева