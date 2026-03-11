Туристы отправилась на пляж с родственниками и умерли после купания
Туристы не выжили после купания на пляже в Австралии. Об этом пишет издание The Sun.
11 марта 66-летний мужчина и 64-летняя женщина из Великобритании прибыли на пляж Шелхарбор вместе с родственниками. Пожилые туристы сразу же отправились купаться. Вскоре очевидцы заметили, что пара тонет. Спасателей на пляже не было, поэтому британцев вытащили на берег уже без признаков жизни.
Первыми помощь пострадавшим оказали две медсестры, которые случайно находились поблизости. Отдыхающие вызвали скорую помощь. На место прибыли спасатели и вертолет, но к тому моменту супруги были уже мертвы. Позднее полиция выразила благодарность медсестрам за их быструю реакцию, несмотря на то, что они не находились на службе.
