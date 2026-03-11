В Тюмени пьяная бабушка выбросила со второго этажа годовалую внучку
В Тюменской области суд арестовал женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила свою годовалую внучку с лестничной площадки второго этажа. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Трагедия произошла в Ярковском районе. На втором этаже многоквартирного дома 57-летняя местная жительница сбросила свою годовалую внучку через лестничный пролет. В результате падения у девочки диагностировали черепно-мозговую травму.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где благодаря своевременной медицинской помощи её удалось спасти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обвиняемую заключили под стражу. Соседи утверждают, что женщина страдает алкоголизмом и не имеет официального трудоустройства.
