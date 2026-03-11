В Тюмени пьяная бабушка выбросила со второго этажа годовалую внучку

11 марта 2026, 18:42

В Тюмени арестовали женщину, сбросившую годовалую внучку с лестницы

Фото: iStock/Fedorovekb

В Тюменской области суд арестовал женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила свою годовалую внучку с лестничной площадки второго этажа. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судебной системы региона.