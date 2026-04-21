Туристы случайно нашли останки многодетной матери, пропавшей в 2024 году

21 апреля 2026, 05:08

NYP: Пара туристов обнаружила в США скелет женщины, пропавшей без вести в 2024 году

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Туристы в США случайно нашли останки многодетной матери, пропавшей в 2024 году. Об этом сообщает газета The New York Post.





Согласно материалу, 15 апреля пара путешественников обнаружила человеческие кости и фрагменты одежды в районе Келсо, штат Вашингтон. На следующий день один из них привёл к месту захоронения поисковую группу. Представитель шерифа округа Каулитц рассказал, что специалисты увидели почти полный скелет, многочисленные предметы одежды и личные вещи.



Судмедэксперты провели необходимые процедуры и установили, что останки принадлежат 33-летней Хейли Атай. Эта женщина пропала в 2024 году во время похода с мужчиной, с которым познакомилась незадолго до своего трагического исчезновения.



В последний раз знакомые и семья видели Атай накануне Дня благодарения — она предупредила их, что отправляется за грибами. Причины и обстоятельства смерти женщины пока неизвестны, расследование продолжается. У погибшей остались три дочери, сейчас они живут с родственниками.