Пьяный водитель на Audi устроил гонки в Красноярске и травмировал инспектора ДПС
Пьяный водитель на Audi устроил гонки на улицах Красноярска, а во время погони совершил наезд на сотрудника ДПС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.
Ночью инспекторы подали сигнал об остановке на улице Карла Маркса, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Полицейские с включёнными маячками начали преследование.
Три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте в Бурятии
Нарушитель ехал на большой скорости, проезжал на красный свет и выезжал на встречную полосу. Он также сбил одного из инспекторов, причинив ему ушибы, и продолжил движение. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие: сделали предупредительные выстрелы, затем стреляли по колёсам.
После повреждения покрышек водитель не справился с управлением на улице Ленина и врезался в препятствие. Мужчина попытался сбежать, но его задержали.
Задержанным оказался 32-летний житель Красноярска без водительских прав, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Месяц назад его уже привлекали за езду в пьяном виде. В отношении мужчины составили семь административных протоколов. Суд назначил ему арест на 12 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за применение насилия к представителю власти и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.