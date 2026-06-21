Туристы застряли во время восхождения на самую высокую горную вершину России
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спасательные службы провели операцию по эвакуации группы альпинистов, оказавшихся в сложной ситуации при восхождении на высочайшую вершину России — гору Эльбрус (5642 м). Инцидент произошёл на отметке 3,2 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Telegram-канал Shot.
В составе группы находилась 59-летняя женщина, которая получила травму ноги и не могла продолжить путь. Туристы оперативно запросили помощь.
По информации источника, спасатели прибыли на место, вывели всех четверых альпинистов в безопасную зону. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Похожая ситуация произошла в сентябре прошлого года. Тогда больше 20 альпинистов не могли покинуть Эльбрус после обрыва канатной дороги.
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