Туристы застряли во время восхождения на самую высокую горную вершину России

21 июня 2026, 13:03

Shot: четыре туриста поднимались на Эльбрус и застряли

Фото: istockphoto/marlenka

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спасательные службы провели операцию по эвакуации группы альпинистов, оказавшихся в сложной ситуации при восхождении на высочайшую вершину России — гору Эльбрус (5642 м). Инцидент произошёл на отметке 3,2 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Telegram-канал Shot.