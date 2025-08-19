«Похищение фламинго»: Светлане Зейналовой пришлось драться на отдыхе в Турции
Отдых Светланы Зейналовой в Турции омрачился неприятными инцидентами
Телеведущая Светлана Зейналова рассказала в своём блоге о неприятном инциденте, произошедшем во время отдыха с дочерьми в Турции.
По словам Зейналовой, в отеле несколько раз был похищен детский надувной круг в виде фламинго. Ведущая отметила, что для возврата имущества приходилось обращаться к охране курорта и писать заявление.
«Дважды у меня его воровали. Мы снимали камеры, писали заявление, вызывали охрану, устраивали погоню, с дракой отбирали — один раз на пляже, второй раз из номера. Третий раз — люди на моих глазах скидывают мои вещи с фламинго и просто уносят в сторону моря», — высказалась Светлана.Зейналова также сообщила, что отпуск был омрачён болезнью членов семьи. Несмотря на произошедшие трудности, она и её дети завершили отдых и готовятся к возвращению в Россию.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.