17-летняя девушка погибла в ДТП в Бурятии, еще двое подростков пострадали
В результате ДТП в Бурятии погибла 17-летняя девушка-водитель, не имевшая прав. Двое её несовершеннолетних пассажиров получили ранения, сообщили в Telegram-канале «Полиция Бурятии» 31 января.
Авария случилась около трёх часов ночи (местное время) на 45-м километре автодороги «Береговая – Подольск» в Кабанском районе. Предварительно, девушка за рулём минивэна Toyota Estima не справилась с управлением на повороте. Автомобиль съехал в кювет и наехал на столб.
Водитель скончалась на месте до прибытия медиков. Пассажиров 2010 и 2011 годов рождения доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Устанавливаются все детали ДТП.
