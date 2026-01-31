Пьяный россиянин до смерти забил в Москве пятерых знакомых с помощью вафельницы
В Москве задержали мужчину, убившего пятерых знакомых вафельницей более 30 лет назад
В Москве раскрыли убийство пяти человек, совершённое более 30 лет назад. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».
По версии следствия, преступление случилось в ночь на 24 марта 1995 года в одной из московских квартир. Несколько знакомых вместе выпивали в жилом доме на улице Доватора, однако во время беседы между ними возник конфликт.
17-летняя девушка погибла в ДТП в Бурятии, еще двое подростков пострадали
Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кинулся на собеседников. Он убил пять человек, нанеся жертвам удары ножом, двумя молотками и даже вафельницей. После этого преступник скрылся.
Личность подозреваемого установили спустя десятилетия в результате проверки отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления. Они совпали с данными ранее судимого мужчины. Убийцу задержали на территории Ставропольского края и доставили в Москву, он полностью признал свою вину.
Ранее сообщалось, что следователи допросят жителей посёлка Кутурчин в Красноярском крае для установления новых обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых.