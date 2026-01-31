Пьяный россиянин до смерти забил в Москве пятерых знакомых с помощью вафельницы

31 января 2026, 06:16

В Москве задержали мужчину, убившего пятерых знакомых вафельницей более 30 лет назад

Фото: iStock/LynGianni

В Москве раскрыли убийство пяти человек, совершённое более 30 лет назад. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».





По версии следствия, преступление случилось в ночь на 24 марта 1995 года в одной из московских квартир. Несколько знакомых вместе выпивали в жилом доме на улице Доватора, однако во время беседы между ними возник конфликт.



