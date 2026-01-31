Финансиста Эпштейна банили за травлю, оскорбления и угрозы игрокам в Xbox Live

31 января 2026, 06:34

Фото: iStock/Pedro Truffi

Аккаунт американского финансиста Джеффри Эпштейна в игровом онлайн-сервисе Xbox Live заблокировали в 2013 году за систематические оскорбления и угрозы в адрес других игроков. Об этом свидетельствуют новые документы по делу мужчины, опубликованные на сайте Министерства юстиции США.





Причиной «вечной» блокировки, согласно письму службы поддержки сервиса, послужили такие нарушения, как травля, угрозы смерти и другого насилия, преследование (сталкинг), клевета и использование оскорбительной лексики.





«Такое поведение было признано жестоким, повторяющимся и/или чрезмерным», — говорится в материале.