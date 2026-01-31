Финансиста Эпштейна банили за травлю, оскорбления и угрозы игрокам в Xbox Live
Аккаунт американского финансиста Джеффри Эпштейна в игровом онлайн-сервисе Xbox Live заблокировали в 2013 году за систематические оскорбления и угрозы в адрес других игроков. Об этом свидетельствуют новые документы по делу мужчины, опубликованные на сайте Министерства юстиции США.
Причиной «вечной» блокировки, согласно письму службы поддержки сервиса, послужили такие нарушения, как травля, угрозы смерти и другого насилия, преследование (сталкинг), клевета и использование оскорбительной лексики.
«Такое поведение было признано жестоким, повторяющимся и/или чрезмерным», — говорится в материале.
В документах не уточняется, была ли блокировка инициирована по жалобам других игроков или выявлена внутренней модерацией сервиса. В Xbox оба варианта развития событий сочли возможными.
Ранее сообщалось, что в новых файлах по делу Эпштейна имя президента США Дональда Трампа встречается более трёх тысяч раз. Предварительно, обнаружены свидетельства о возможном изнасиловании Трампом несовершеннолетней девочки. Она была в числе пострадавших, которые оказались на одной из секс-вечеринок в президентское поместье Мар-а-Лаго.