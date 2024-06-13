Фото: iStock/Inna Polekhina
Туристы застряли на канатной дороге на «Розе Хутор» в Сочи, пишет Shot.
По данным Telegram-канала, люди жалуются на нехватку воздуха. Также они переживают из-за сильного ветра, который раскачивает кабинки. Их дети плачут.
Как сообщает Shot, в настоящее время движение постепенно запускается, но поехали ещё не все кабинки. Исправить ситуацию обещают в течение 30 минут.
Очевидцы сообщали каналу о задымлении на верхней опоре. У кабинок тем не менее выстраивается огромная очередь.
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Как сообщает Shot, в настоящее время движение постепенно запускается, но поехали ещё не все кабинки. Исправить ситуацию обещают в течение 30 минут.
Очевидцы сообщали каналу о задымлении на верхней опоре. У кабинок тем не менее выстраивается огромная очередь.
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* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
Алёна Самарева