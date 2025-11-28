В ДТП с автобусом известной певицы пострадали десятки человек

28 ноября 2025, 18:41

В Бразилии в ДТП с автобусом певицы Алвес пострадали 23 человека

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Более 20 человек пострадали в массовом ДТП с автобусом певицы Аманды Алвес в Бразилии. Об этом сообщает Metropoles.