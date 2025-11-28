В ДТП с автобусом известной певицы пострадали десятки человек
Более 20 человек пострадали в массовом ДТП с автобусом певицы Аманды Алвес в Бразилии. Об этом сообщает Metropoles.
Авария произошла ранним утром 28 ноября на шоссе Каштелу-Бранку в Сан-Паулу. Ее виновником стал водитель грузовика, который врезался в тягач с полуприцепом. Первый перевернулся, а второй остановился на обочине. После этого в них влетела еще одна фура, легковушка и транспорт артистки. Всего столкнулись пять автомобилей.
В результате 21 человек получил легкие травмы. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. В автобусе пострадали 15 человек, была ли певица внутри, пока неизвестно.
