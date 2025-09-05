Туристка исчезла с шезлонга во время отпуска в Европе: подробности
Спустя месяц после исчезновения в отпуске муж раскрывает подробности гибели своей супруги, сообщает The Sun.
По информации издания, 59‑летняя Мишель Энн Джой Бурда пропала 1 августа — с шезлонга на пляже Офринио в греческом районе Кавалы. Позже на небольшом островке Фидониси в 40 км от побережья обнаружили останки, которые опознали по купальнику, в котором женщину видели в последний раз.
Супруг погибшей, Крис Бурда, раскритиковал действия греческих властей, заявив, что поиски начались с опозданием и были неэффективными. По словам Криса, портовая полиция сначала утверждала, что женщина ушла с неизвестным мужчиной, что он называет «чушью».
По предварительным данным, супруги занимали шезлонги на пляже: пока муж спал, жена исчезла, а её вещи остались на месте; также поступали сообщения о том, что свидетели видели её живой.
