В России пациент залил перцовкой врача за отказ выполнить его просьбу
Во Владимире предстанет перед судом мужчина, напавший на врача с перцовым баллончиком. Об этом сообщает региональный следком.
Инцидент произошел 17 мая в частной клинике на улице Вокзальной. Фигурант хотел забрать видеозапись диагностического исследования. Получив электронный носитель, он потребовал немедленно воспроизвести видео, чтобы проверить его наличие. Медик отказался, и недовольный пациент распылил в его лицо перцовый баллончик. В результате сотрудник учреждения получил химические ожоги.
Обвиняемый признал вину в содеянном. Ему вменили статью о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов в качестве оружия. В скором времени дело рассмотрит суд.
Ранее сообщалось, что заслуженного врача РФ из Челябинска задержали по подозрению в махинациях на 11,6 млн рублей.
