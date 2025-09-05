Достижения.рф

В России пациент залил перцовкой врача за отказ выполнить его просьбу

Во Владимире осудят мужчину, распылившего в лицо врача перцовый баллончик
Фото: iStock/Vector DSGNR

Во Владимире предстанет перед судом мужчина, напавший на врача с перцовым баллончиком. Об этом сообщает региональный следком.



Инцидент произошел 17 мая в частной клинике на улице Вокзальной. Фигурант хотел забрать видеозапись диагностического исследования. Получив электронный носитель, он потребовал немедленно воспроизвести видео, чтобы проверить его наличие. Медик отказался, и недовольный пациент распылил в его лицо перцовый баллончик. В результате сотрудник учреждения получил химические ожоги.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Ему вменили статью о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов в качестве оружия. В скором времени дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что заслуженного врача РФ из Челябинска задержали по подозрению в махинациях на 11,6 млн рублей.

Лидия Пономарева

